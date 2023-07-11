Мэра Ровно Александра Третьяка на год отстранили от должности из-за коррупционного нарушения

Александр Третьяк признан виновным в принятии решений в условиях конфликта интересов и наложил на него штраф.

Ровенский городской суд признал мэра Александра Третьяка виновным в принятии решений в условиях реального конфликта интересов и наложил на него штраф с лишением права занимать должность сроком на 1 год. Об этом сообщает НАПК.

"Установлено, что во время местных выборов в 2020 году добровольные взносы на сумму 45 тыс. грн в избирательный фонд кандидата на пост ровенского городского головы Александра Третьяка внесла Мария Корнийчук. После избрания городским головой он в благодарность инициировал назначение Марии Корнийчук управляющей делами исполкома Ровенского городского совета. В дальнейшем городской голова предоставлял ей как своей подчиненной максимально возможный размер пособия на оздоровление, а также устанавливал премии и надбавки за "высокие достижения в труде".

Такие действия и решения Александра Третьяка являются правонарушениями, связанными с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несообщение о реальном конфликте интересов; совершение действий/принятие решений в условиях реального конфликта интересов).

Согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции", на НАПК возложены превентивные функции - в частности, по осуществлению контроля за выполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Задачей НАПК является выявление и фиксация правонарушения, предусматривающего составление соответствующего протокола и передачу его в суд для решения вопроса привлечения к административной ответственности. На этом полномочия НАПК иссякают, и на процесс привлечения к админответственности и наложения административного взыскания НАПК никакого влияния не имеет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре прошлого года Дрогобычский горрайонный суд признал мэра Дрогобыча Тараса Кучму виновным в подобном деле (в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов). 27 июля 2022 года мэр принимал непосредственное участие в голосовании сессии горсовета, во время которого было принято решение о передаче в аренду земельных участков для ООО «ВО Фарма».

"Именно это предприятие внесло добровольный взнос в избирательный фонд Тараса Кучмы на прошлых выборах в размере 62% всех взносов. Однако в этом случае суд назначил наказание городскому голове в виде штрафа в размере 3 400 гривен.

Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы предусмотрено введение нормы, согласно которой Национальному агентству должен быть предоставлен статус участника процесса по делам по составленным им протоколам. Эта норма, а также возможность рассмотрения дел по материалам НАПК в ВАКС вместо местных судов будут способствовать наработке сложившейся судебной практики по применению требований Закона "О предотвращении коррупции"", - добавили в НАПК.

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