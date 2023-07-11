Мера Рівного Олександра Третяка на рік відсторонили від посади через корупційне порушення

Рівненський міський суд визнав міського голову Олександра Третяка винним у прийнятті рішень в умовах реального конфлікту інтересів та наклав на нього штраф з позбавленням права обіймати посаду строком на 1 рік. Про це повідомляє НАЗК.

"Встановлено, що під час місцевих виборів у 2020 році добровільні внески на суму 45 тис. грн до виборчого фонду кандидата на пост рівненського міського голови Олександра Третяка внесла Марія Корнійчук. Після обрання міським головою він на знак подяки ініціював призначення Марії Корнійчук керуючою справами виконкому Рівненської міської ради. Надалі міський голова надавав їй як своїй підлеглій максимально можливий розмір допомоги на оздоровлення, а також встановлював премії та надбавки за “високі досягнення у праці”.

Такі дії та рішення Олександра Третяка є правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, відповідальність за які передбачено ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів; вчинення дій/прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів).

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, на НАЗК покладені превентивні функції – зокрема, щодо здійснення контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Завданням НАЗК є виявлення і фіксація правопорушення, що передбачає складання відповідного протоколу і передачу його до суду для вирішення питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності. На цьому повноваження НАЗК вичерпуються, і на процес притягнення до адмінвідповідальності та накладення адміністративного стягнення НАЗК жодного впливу не має", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в листопаді минулого року Дрогобицький міськрайонний суд визнав міського голову Дрогобича Тараса Кучму винним в подібній справі (у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). 27 липня 2022 року міський голова брав особисту участь у голосуванні сесії міськради, під час якого було прийняте рішення про передачу в оренду земельних ділянок для ТзОВ «ВО Фарма».

"Саме це підприємство зробило добровільний внесок до виборчого фонду Тараса Кучми на минулих виборах у розмірі 62% усіх внесків. Проте в цьому випадку суд призначив покарання міському голові вигляді штрафу в розмірі 3 400 гривень.

Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки передбачено впровадження норми, відповідно до якої Національному агентству має бути надано статус учасника процесу у справах за складеними ним протоколами. Ця норма, а також можливість розгляду справ за матеріалами НАЗК в ВАКС замість місцевих судів сприятимуть напрацюванню усталеної судової практики щодо застосування вимог Закону "Про запобігання корупції"", — додали в НАЗК.

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