Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалить зміни до ЦПК, якими запроваджується новий стандарт доказування

До цивільного процесу запровадять стандарт доказування «більшої вірогідності».

Депутати готуються схвалити законопроєкт про можливість майбутнім водіям вивчати теорію без автошколи

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав у другому читанні законопроєкт, яким пропонується дозволити майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину іспиту «на права» .

Інститут судових експертиз імені Бокаріуса закупав продукцію російських виробників, - новий керівник Інституту проводить перевірку

Факт закупівлі виявлено під час моніторингу діяльності колишнього очільника Олександра Клюєва, який зараз проводить новий керівник Інституту Сергій Тюлєнєв.

Відновити дисциплінарні повноваження ВРП поки що не вдається – що відомо

У Верховній Раді підозрюють, що іноземні посольства та проекти допомоги блокують відновлення розгляду скарг на суддів.

Машина часу: Денис Маслов запозичив норму щодо заборони зловживання правами із законопроекту Петра Порошенка

Покарання адвокатів у кримінальному процесі за подання безпідставних відводів суддям та неявки вже було прописане у законопроекті Петра Порошенка 2018 року, і ці положення фактично дублюються у проекті Дениса Маслова.

  1. В Україні

Мера Рівного Олександра Третяка на рік відсторонили від посади через корупційне порушення

12:32, 11 липня 2023
Олександра Третяка визнано винним у прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів і наклав на нього штраф.
Мера Рівного Олександра Третяка на рік відсторонили від посади через корупційне порушення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Рівненський міський суд визнав міського голову Олександра Третяка винним у прийнятті рішень в умовах реального конфлікту інтересів та наклав на нього штраф з позбавленням права обіймати посаду строком на 1 рік. Про це повідомляє НАЗК. 

"Встановлено, що під час місцевих виборів у 2020 році добровільні внески на суму 45 тис. грн до виборчого фонду кандидата на пост рівненського міського голови Олександра Третяка внесла Марія Корнійчук. Після обрання міським головою він на знак подяки ініціював призначення Марії Корнійчук керуючою справами виконкому Рівненської міської ради. Надалі міський голова надавав їй як своїй підлеглій максимально можливий розмір допомоги на оздоровлення, а також встановлював премії та надбавки за “високі досягнення у праці”. 

Такі дії та рішення Олександра Третяка є правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, відповідальність за які передбачено ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів; вчинення дій/прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів).

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, на НАЗК покладені превентивні функції – зокрема, щодо здійснення контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Завданням НАЗК є виявлення і фіксація правопорушення, що передбачає складання відповідного протоколу і передачу його до суду для вирішення питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності. На цьому повноваження НАЗК вичерпуються, і на процес притягнення до адмінвідповідальності та накладення адміністративного стягнення НАЗК жодного впливу не має", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в листопаді минулого року Дрогобицький міськрайонний суд визнав міського голову Дрогобича Тараса Кучму винним  в подібній справі (у  порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). 27 липня 2022 року міський голова брав особисту участь у голосуванні сесії міськради, під час якого було прийняте рішення про передачу в оренду земельних ділянок для ТзОВ «ВО Фарма».

"Саме це підприємство зробило добровільний внесок до виборчого фонду Тараса Кучми на минулих виборах у розмірі 62% усіх внесків.  Проте в цьому випадку суд призначив покарання міському голові вигляді штрафу в розмірі 3 400 гривень. 

Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки передбачено впровадження норми, відповідно до якої Національному агентству має бути надано статус учасника процесу у справах за складеними ним протоколами. Ця норма, а також можливість розгляду справ за матеріалами НАЗК в ВАКС замість місцевих судів сприятимуть напрацюванню усталеної судової практики щодо застосування вимог Закону "Про запобігання корупції"", — додали в НАЗК.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва