Называла украинцев «фашистами»: суд наказал жительницу Львовщины

Женщина, которая в соцсетях поддерживала страну-агрессора, предстала перед судом.

Львовский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции. Решением последнего гражданка Украины признана виновной по фактам нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, религиозных убеждений и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии рф против Украины, глотификации ее участников (ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины). Об этом сообщил официальный сайт Львовской областной прокуратуры.

«Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в течение прошлого года осужденная, используя собственный аккаунт в запрещенной соцсети «Одноклассники», размещала материалы, в которых оправдывала вооруженную агрессию россии против Украины. Также женщина распространяла информацию, где поддерживала президента и военных рф.

Кроме того, фигурантка размещала сообщения на разжигание религиозной вражды и ненависти. В частности, распространяла текст следующего содержания: «Запомните, иуды Украинцы, Вам никогда Донбасс не покорит!».

В распространенном контенте женщина называла украинцев фашистами, хохлами, чем разжигала национальную рознь и ненависть», - говорится в сообщении.

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