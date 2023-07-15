Називала українців «фашистами»: суд покарав мешканку Львівщини

Жінка, яка у соцмережах підтримувала країну-агресора, постала перед судом.

Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції. Рішенням останнього громадянку України визнано винною за фактами порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, релігійних переконань та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Про це повідомив офіційний сайт Львівської обласної прокуратури

«Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що впродовж минулого року засуджена, використовуючи власний акаунт у забороненій соцмережі «Однокласники», розміщувала матеріали, у яких виправдовувала збройну агресію рф проти України. Також жінка поширювала інформацію, де підтримувала президента та військових рф.

Окрім того, фігурантка розміщувала дописи на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Зокрема поширювала текст наступного змісту: «Запомните, иуды Украинцы, Вам никогда Донбасс не покорить!».

У розповсюдженому контенті жінка називала українців фашистами, хохлами, чим розпалювала національну ворожнечу та ненависть», - сказано у повідомленні.

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