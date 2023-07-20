Раде предлагают определить статус государства-террориста

Законопроект о статусе государства-террориста и государства-спонсора терроризма определяет порядок учета и внедрения санкций.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС на заседании 19 июля рассмотрел проект Закона №8002 о статусе государства-террориста и государства-спонсора терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Согласно пояснительной записке законопроект предлагает юридически квалифицировать действия государств, совершающих акты терроризма, что отличает их от других субъектов террористической деятельности, а также государств, которые финансово и иным образом помогают таким государствам.

Законопроект направлен на определение порядка учета таких государств и внедрение юридических последствий в виде санкций. Он также дает определение понятия «государство-террорист» и определяет критерии идентификации государства, как террориста. Комитет принял заключение, что проект Закона частично соответствует международно-правовым обязательствам Украины, но требует доработки с целью максимального учета положений Женевской декларации о терроризме, а также принципа правовой определенности.

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