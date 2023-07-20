Раді пропонують визначити статус держави-терориста

Законопроєкт про статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму визначає порядок обліку та впровадження санкцій.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 19 липня розглянув проєкт Закону №8002 про статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму. Про це повідомляє пресслужба Комітету.

Відповідно до пояснювальної записки законопроєкт пропонує юридично кваліфікувати дії держав, які вчиняють акти тероризму, що відрізняє їх від інших суб’єктів терористичної діяльності, а також держав, які фінансово та іншим чином допомагають таким державам.

Законопроєкт спрямований на визначення порядку обліку таких держав та впровадження юридичних наслідків у вигляді санкцій. Він також дає визначення поняття «держава-терорист» та визначає критерії ідентифікації держави, як терориста. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону частково відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України, але потребує доопрацювання з метою максимального врахування положень Женевської декларації про тероризм, а також принципу правової визначеності.

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