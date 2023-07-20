Украинцам рассказали, как восстановить утраченное пенсионное удостоверение: инструкция

Для получения утраченного пенсионного удостоверения украинцам нужно сделать ряд шагов.

Источник фото: novadoba.com.ua

Граждане Украины могут в любое время заменить пенсионное удостоверение в случае его потери, передает social.com.ua.

Основания для выдачи нового удостоверения:

Если старое удостоверение оказалось непригодным.

В случае утери удостоверения.

В случае назначения иного вида пенсии.

В случае изменения обстоятельства опеки и попечительства.

Как украинцам заменить пенсионное удостоверение?

Для этого следует подать в сервисный центр ПФУ заявление и соответствующие документы:

документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКПН и имеют соответствующую отметку в паспорте;

фото;

образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).

Новое пенсионное можно получить в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. При получении электронного пенсионного удостоверения – в указанном в заявлении отделении банка.

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