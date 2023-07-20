Украинцам рассказали, как восстановить утраченное пенсионное удостоверение: инструкция

Граждане Украины могут в любое время заменить пенсионное удостоверение в случае его потери, передает social.com.ua.
Основания для выдачи нового удостоверения:
Если старое удостоверение оказалось непригодным.
В случае утери удостоверения.
В случае назначения иного вида пенсии.
В случае изменения обстоятельства опеки и попечительства.
Как украинцам заменить пенсионное удостоверение?
Для этого следует подать в сервисный центр ПФУ заявление и соответствующие документы:
документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКПН и имеют соответствующую отметку в паспорте;
фото;
образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).
Новое пенсионное можно получить в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. При получении электронного пенсионного удостоверения – в указанном в заявлении отделении банка.
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