Українцям розповіли, як відновити втрачене пенсійне посвідчення: інструкція

Громадяни України у любий час можуть замінити своє пенсійне посвідчення у разі його втрати, передає social.com.ua.
Підстави для видачі нового посвідчення:
Якщо старе посвідчення стало непридатним.
У разі втрати посвідчення.
У випадку призначення іншого виду пенсії.
У разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.
Як українцям замінити пенсійне посвідчення?
Для цього слід подати в сервісний центр ПФУ відповідну заяву та відповідні документи:
документ, що посвідчує особу/повноваження особи як представника;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП і мають відповідну відмітку в паспорті;
фото;
зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).
Нове пенсійне можна отримати в зазначеному в заяві сервісному центрі ПФУ. У разі отримання електронного пенсійного посвідчення – у зазначеному в заяві відділенні банку.
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