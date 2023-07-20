Українцям розповіли, як відновити втрачене пенсійне посвідчення: інструкція

Для отримання втраченого пенсійного посвідчення українцям потрібно зробити низку кроків.

Джерело фото: novadoba.com.ua

Громадяни України у любий час можуть замінити своє пенсійне посвідчення у разі його втрати, передає social.com.ua.

Підстави для видачі нового посвідчення:

Якщо старе посвідчення стало непридатним.

У разі втрати посвідчення.

У випадку призначення іншого виду пенсії.

У разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.

Як українцям замінити пенсійне посвідчення?

Для цього слід подати в сервісний центр ПФУ відповідну заяву та відповідні документи:

документ, що посвідчує особу/повноваження особи як представника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП і мають відповідну відмітку в паспорті;

фото;

зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).

Нове пенсійне можна отримати в зазначеному в заяві сервісному центрі ПФУ. У разі отримання електронного пенсійного посвідчення – у зазначеному в заяві відділенні банку.

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