В разведке прокомментировали угрозы рф в Черном море: Новый этап геноцидной войны

Оценка этим новым преступным действиям, думаю, будет дана не только в Украине, сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Угрозы рф в Черном море стали истерикой международного масштаба, на которую мир не может закрывать глаза. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Что касается действий самого агрессора. Это уже такая истерика международного масштаба, на которую в принципе не может не реагировать мир. Речь идет не о так называемой "сво", - отметил Юсов.

По словам представителя ГУР, когда российский диктатор Владимир Путин начинал войну против Украины, никто не ожидал срыва поставок продовольственной программы ООН, недоснабжения зерна в страны Азии и Африки, а также вмешательства в продовольственную безопасность мира и уничтожения складов с зерном.

"То есть это новый этап геноцидной войны и военных преступлений уже не только против Украины, а против целого ряда стран и народов в мире. Конечно оценка этим новым преступным действиям, думаю, будет дана не только в Украине", - добавил Юсов.

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