У розвідці прокоментували погрози рф у Чорному морі: Новий етап геноцидної війни

Оцінка цим новим злочинним діям, думаю, буде дана не лише в Україні, сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Погрози рф у Чорному морі стали істерикою міжнародного масштабу на яку світ не може закривати очі. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

"Що стосується дій самого агресора. Це вже така істерика міжнародного масштабу на яку в принципі не може не реагувати світ. Мова йде не про так звану "сво", - відзначив Юсов.

За словами представника ГУР, коли російський диктатор Путін розпочинав війну проти України, ніхто не очікував зриву постачання продовольчої програми ООН, недопостачання зерна в країни Азії та Африки, а також втручання в продовольчу безпеку світу й знищення складів зі збіжжям.

"Тобто це новий етап геноцидної війни і воєнних злочинів вже не лише проти України, а проти цілої низки країн і народів у світі. Звичайно оцінка цим новим злочинним діям, думаю, буде дана не лише в Україні", - додав Юсов.

Нагадаємо, що у рф заявили про припинення дії "зернової угоди".

Після цього країна-терорист почала обстрілювати портову інфраструктуру Одещини.

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати комплекс дій для продовження "зернового коридору".

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.