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  1. В Украине

Под видом студента разведывал оборону Киевщины: задержали агента рф

07:00, 27 июля 2023
Агентом рф оказался житель Донеччины.
Под видом студента разведывал оборону Киевщины: задержали агента рф
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Служба безопасности Украины сообщила, что был задержан еще один агент главного управления генерального штаба из рф (более известного как гру) во время спецоперации в Киеве. Об этом говорится в пресс-службе СБУ

Злоумышленником оказался житель Донеччини с высшим техническим образованием, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в ноябре 2022 года.

«С тех пор он скрыто собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории Славянска.

В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения колонн военной техники Сил обороны на Бахмутском направлении.

Кроме того, фигурант обходил город и снимал на камеру собственного телефона последствия воздушных атак рфна гражданскую инфраструктуру», - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что фото и видео поврежденных зданий с их координатами потребовались оккупантам для подготовки новых и корректировки повторных ударов по украинским объектам.

«Позже российский агент выехал в Киев, где решил поступить в аспирантуру одного из вузов столицы.

Таким образом, он пытался «закрепиться» в Киеве, а в дальнейшем планировал продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Однако сотрудникам СБУ стало известно о «планах» российского агента. Это позволило поэтапно задокументировать его преступные действия и задержать в общежитии вуза, где он получил комнату во время вступительной кампании», - добавили в спецслужбе.

При обыске у задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время задержанный находится под стражей. Он полностью признал свою вину. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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