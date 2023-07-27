Под видом студента разведывал оборону Киевщины: задержали агента рф

Агентом рф оказался житель Донеччины.

Служба безопасности Украины сообщила, что был задержан еще один агент главного управления генерального штаба из рф (более известного как гру) во время спецоперации в Киеве. Об этом говорится в пресс-службе СБУ

Злоумышленником оказался житель Донеччини с высшим техническим образованием, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в ноябре 2022 года.

«С тех пор он скрыто собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории Славянска.

В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения колонн военной техники Сил обороны на Бахмутском направлении.

Кроме того, фигурант обходил город и снимал на камеру собственного телефона последствия воздушных атак рфна гражданскую инфраструктуру», - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что фото и видео поврежденных зданий с их координатами потребовались оккупантам для подготовки новых и корректировки повторных ударов по украинским объектам.

«Позже российский агент выехал в Киев, где решил поступить в аспирантуру одного из вузов столицы.

Таким образом, он пытался «закрепиться» в Киеве, а в дальнейшем планировал продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Однако сотрудникам СБУ стало известно о «планах» российского агента. Это позволило поэтапно задокументировать его преступные действия и задержать в общежитии вуза, где он получил комнату во время вступительной кампании», - добавили в спецслужбе.

При обыске у задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время задержанный находится под стражей. Он полностью признал свою вину. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.