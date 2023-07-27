Під виглядом студента розвідував оборону Київщини: затримали агента рф

Агентом рф виявився мешканець Донеччини.

Служба безпеки України повідомила, що був затриманий ще одного агент головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру) під час спецоперації у Києві. Про це йдеться у пресслужбі СБУ

Зловмисником виявився мешканець Донеччини з вищою технічною освітою, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у листопаді 2022 року.

«З того часу він приховано збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська.

У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Крім того, фігурант обходив місто та знімав на камеру власного телефону наслідки повітряних атак рф на цивільну інфраструктуру», - сказано у повідомленні.

У СБУ зазначають, що фото та відео пошкоджених будівель з їхніми координатами потрібні були окупантам для підготовки нових і коригування повторних ударів по українських об’єктах.

«Згодом російський агент виїхав до Києва, де вирішив вступити до аспірантури одного із вищих навчальних закладів столиці.

Таким чином він намагався «закріпитися» в Києві, а в подальшому планував продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Однак, співробітникам СБУ стало відомо про «плани» російського агента. Це дозволило поетапно задокументувати його злочинні дії і затримати у гуртожитку вищого навчального закладу, де він отримав кімнату на час вступної кампанії», - додали у спецслужбі.

При обшуках у затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Він повністю визнав свою вину. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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