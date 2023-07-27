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  1. В Украине

Как декларировать денежную помощь, выплаченную членам семьи погибших во время действия военного положения

17:49, 27 июля 2023
Такая помощь выплачивается, как правило, поэтапно (ежемесячно) частями и является доходом, подлежащим отражению в декларации.
Как декларировать денежную помощь, выплаченную членам семьи погибших во время действия военного положения
Фото: armyinform.com.ua
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Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, как декларировать денежную помощь, выплаченную членам семьи погибших во время действия военного положения.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» семьям погибших или умерших в результате ранения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских во время действия военного положения предоставляется единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

Такая помощь выплачивается, как правило, поэтапно (ежемесячно) частями и является доходом, подлежащим отражению в декларации. Эти сведения следует отразить в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации, а в поле «Вид дохода» следует выбрать отметку «Другое» и указать «Единовременное пособие семьям погибших (умерших) военнослужащих».

В декларации за отчетный период необходимо указывать часть денежной помощи, которая была получена декларантом и/или членами его семьи в соответствующем отчетном периоде.

Сведения о других частях денежной помощи, выплаченные в последующих отчетных периодах, декларируются в декларациях за следующие отчетные периоды.

«Отметим, что если размер части денежной помощи, полученной должностным лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение, или занимающим должность, связанную с высоким уровнем коррупционных рисков, превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года , то о таких существенных изменениях в имущественном состоянии также следует уведомить НАПК.

В 2022 году размер 50 ПМ составлял 124 050 грн, в 2023 году – 134 200 грн», - добавили в НАПК.

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