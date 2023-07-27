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Як декларувати грошову допомогу, виплачену членам сім’ї загиблих під час дії воєнного стану

17:49, 27 липня 2023
Така допомога виплачується, як правило, поетапно (щомісяця) частинами і є доходом, який підлягає відображенню в декларації.
Як декларувати грошову допомогу, виплачену членам сім’ї загиблих під час дії воєнного стану
Фото: armyinform.com.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції роз’яснило, як декларувати грошову допомогу, виплачену членам сім’ї загиблих під час дії воєнного стану.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» сім’ям загиблих або померлих внаслідок поранення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських під час дії воєнного стану надається одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Така допомога виплачується, як правило, поетапно (щомісяця) частинами і є доходом, який підлягає відображенню в декларації. Ці відомості слід відобразити в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, а у полі «Вид доходу» потрібно обрати позначку «Інше» і зазначити «Одноразова грошова допомога сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців».

У декларації за звітний період необхідно вказувати ту частину грошової допомоги, яка була отримана декларантом та/або членами його сім’ї у відповідному звітному періоді.

Відомості про інші частини грошової допомоги, виплачені у наступних звітних періодах, декларуються у деклараціях за наступні звітні періоди.

«Зазначимо, що якщо розмір частини грошової допомоги, отриманої службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або яка обіймає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків, перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, то про такі суттєві зміни в майновому стані також слід повідомити НАЗК.

У 2022 році розмір 50 ПМ складав 124 050 грн, у 2023 році – 134 200 грн», — додали в НАЗК.

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