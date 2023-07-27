Кадровый резерв для деоккупированного Крыма должны также сформировать гуманитарные и волонтерские организации, — Верещук

Министр добавила, что это должны быть люди, которые готовы уехать на освобожденные территории для выполнения гуманитарной работы.

Гуманитарные и волонтерские организации должны сформировать свой кадровый резерв для будущей работы в деоккупированном Крыму. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она добавила, что этот вопрос поднимался на совещании под председательством Президента Владимира Зеленского 26 июля. На нем обсуждались деоккупационные шаги для Крыма: безопасные, экономические, социальные, гуманитарные. Особое внимание – формированию кадрового резерва.

Чиновница сообщила, что сейчас этот процесс продолжается. В украинских вузах продолжается программа переквалификации государственных служащих категорий А и Б для работы в органах местной власти. С сентября стартует следующая программа.

«Процесс формирования кадрового резерва в целом продолжается динамично. За результатами совещания у Президента хочу обратиться в гуманитарные и волонтерские организации. Чтобы они тоже начали формировать свои кадровые резервы. Это должны быть люди, готовые поехать на уволенные территории для выполнения гуманитарной работы», – резюмировала Верещук.

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