Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Стало известно, какие общественные организации сформируют новый состав Общественного совета добропорядочности

Третий в истории состав ОСД сформируют 16 общественных организаций, а членами ОСД будут общественные деятели и журналисты.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о возобновлении декларирования

У чиновников будет 3 месяца на подачу электронных деклараций, если проект поддержат во втором чтении.

Глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал о тенденциях к большей гибкости обменного курса

Способность Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость благодаря международной помощи заметно усилилась, и в дальнейшем ожидается переход к большей гибкости обменного курса.

Управлять Службой судебной охраны временно будет Павел Трясун

Высший совет правосудия возложил исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна.

Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов

Парламент принял закон о новых правилах конкурса в Конституционный Суд Украины, в котором примут участие даже представители Венецианской комиссии.

  1. В Украине

Кадровый резерв для деоккупированного Крыма должны также сформировать гуманитарные и волонтерские организации, — Верещук

18:38, 27 июля 2023
Министр добавила, что это должны быть люди, которые готовы уехать на освобожденные территории для выполнения гуманитарной работы.
Кадровый резерв для деоккупированного Крыма должны также сформировать гуманитарные и волонтерские организации, — Верещук
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Гуманитарные и волонтерские организации должны сформировать свой кадровый резерв для будущей работы в деоккупированном Крыму. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она добавила, что этот вопрос поднимался на совещании под председательством Президента Владимира Зеленского 26 июля. На нем обсуждались деоккупационные шаги для Крыма: безопасные, экономические, социальные, гуманитарные. Особое внимание – формированию кадрового резерва.

Чиновница сообщила, что сейчас этот процесс продолжается. В украинских вузах продолжается программа переквалификации государственных служащих категорий А и Б для работы в органах местной власти. С сентября стартует следующая программа.

«Процесс формирования кадрового резерва в целом продолжается динамично. За результатами совещания у Президента хочу обратиться в гуманитарные и волонтерские организации. Чтобы они тоже начали формировать свои кадровые резервы. Это должны быть люди, готовые поехать на уволенные территории для выполнения гуманитарной работы», – резюмировала Верещук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду