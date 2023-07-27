Кадровий резерв для деокупованого Криму мають сформувати також гуманітарні та волонтерські організації, — Верещук

Міністр додала, що це мають бути люди, які готові поїхати на звільнені території для виконання гуманітарної роботи.

Гуманітарні та волонтерські організації теж мають сформувати свій кадровий резерв для майбутньої роботи у деокупованому Криму. Про це заявила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона додала, що це питання порушувалося на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського 26 липня. На ній обговорювалися деокупаційні кроки для Криму: безпекові, економічні, соціальні, гуманітарні. Особлива увага – формуванню кадрового резерву.

Посадовиця повідомила, що наразі цей процес продовжується. В українських вишах триває програма перекваліфікації державних службовців категорій «А» і «Б» для роботи в органах місцевої влади. З вересня стартує наступна програма.

«Процес формування кадрового резерву загалом триває динамічно. За результатами наради у Президента хочу звернутися до гуманітарних і волонтерських організацій. Аби вони також почали формувати свої кадрові резерви. Це мають бути люди, готові поїхати на звільнені території для виконання гуманітарної роботи», – резюмувала Верещук.

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