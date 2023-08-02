Представился работником банка: мужчина обманул киевлянку на более чем 34 000 грн

Женщина сообщила постороннему лицу данные банковской карты, с которой впоследствии были сняты все деньги.

Фото: newch.tv

В Киеве женщина сообщила в полицию, что стала жертвой аферистов. По словам заявительницы, она оформила мобильное приложение одного из банков и, чтобы войти в собственный онлайн-кабинет, нужно было ввести пароль. Через некоторое время женщине позвонил по телефону неизвестный мужчина, который представился менеджером финансового учреждения, передает пресс-служба столичной полиции.

«Работник» объяснил, что поможет настроить мобильное приложение, но для этого необходимо назвать код, поступивший в смс-сообщении. Женщина выполнила все требования собеседника. Затем, войдя в мобильное приложение, обнаружила, что с карты сняты денежные средства в сумме 34 тысячи 400 гривен, - говорится в сообщении.

По указанному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и совместно с киберполицией устанавливают личности злоумышленников. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет.

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