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Пленум Верховного Суду визнав законопроекти про поліграф для суддів такими, що порушують принципи незалежності суддів

Проведення втручальних заходів, які зводяться до колективного та дискримінаційного застосування санкцій, ризикує стати політичним інструментом для придушення інодумців, - Пленум Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду затвердив позицію щодо законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію у правосудді

Якщо брати до уваги думку суспільства, то за результатами різних соціологічних досліджень, на перше місце громадяни ставлять питання корупції у сфері повоєнного відновлення України, а не у сфері правосуддя.

Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

  1. В Україні

Представився працівником банку: чоловік ошукав киянку на понад 34 000 грн

22:00, 2 серпня 2023
Жінка повідомила сторонній особі дані банківської картки, з якої згодом було знято всі гроші.
Представився працівником банку: чоловік ошукав киянку на понад 34 000 грн
Фото: newch.tv
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У Києві жінка повідомила в поліцію, що стала жертвою аферистів. Зі слів заявниці, вона оформила мобільний додаток одного з банків та аби увійти у власний онлайн-кабінет потрібно було ввести пароль. Через деякий час жінці зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером фінансової установи, передає пресслужба столичної поліції.

«Працівник» пояснив, що допоможе налаштувати мобільний додаток, але для цього необхідно назвати код, який надійшов у смс-повідомленні. Жінка виконала всі вимоги співрозмовника. Потім, увійшовши в мобільний додаток, виявила, що з картки знято грошові кошти у сумі 34 тисячі 400 гривень, - сказано у повідомленні.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та спільно з кіберполіцією встановлюють особи зловмисників. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

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Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
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