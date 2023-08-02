Представився працівником банку: чоловік ошукав киянку на понад 34 000 грн

Жінка повідомила сторонній особі дані банківської картки, з якої згодом було знято всі гроші.

Фото: newch.tv

У Києві жінка повідомила в поліцію, що стала жертвою аферистів. Зі слів заявниці, вона оформила мобільний додаток одного з банків та аби увійти у власний онлайн-кабінет потрібно було ввести пароль. Через деякий час жінці зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером фінансової установи, передає пресслужба столичної поліції.

«Працівник» пояснив, що допоможе налаштувати мобільний додаток, але для цього необхідно назвати код, який надійшов у смс-повідомленні. Жінка виконала всі вимоги співрозмовника. Потім, увійшовши в мобільний додаток, виявила, що з картки знято грошові кошти у сумі 34 тисячі 400 гривень, - сказано у повідомленні.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та спільно з кіберполіцією встановлюють особи зловмисників. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

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