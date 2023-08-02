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  1. В Украине

Действия по ценному имуществу: в Минюсте примут во внимание нотариусов, которых не включено в Перечень

17:58, 2 августа 2023
В НПУ подчеркивают, что определенное количество нотариусов не включено в Перечень в связи с их выездом за пределы Украины с временно оккупированных и территорий, на которых проводились активные боевые действия, и отсутствием соответствующего обращения от них.
Действия по ценному имуществу: в Минюсте примут во внимание нотариусов, которых не включено в Перечень
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Постановлением КМУ № 164 установлено, что нотариальные действия по ценному имуществу осуществляются исключительно нотариусами, включенными в утвержденный Минюстом Перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия по ценному имуществу, а также определены критерии, которым должны соответствовать нотариусы для включения в Перечень, и порядок включения.

Как отмечают в НПУ, подавляющее большинство нотариусов Украины включены в этот Перечень.

Однако, подчеркивают там, определенное количество нотариусов не включено в Перечень в связи с их выездом за пределы Украины с временно оккупированных и территорий, на которых проводились активные боевые действия, и отсутствием соответствующего обращения от них.

«Нотариальная палата Украины обратилась в Министерство юстиции с ходатайством отменить подпункты 8 – 14 пункта 1 Постановления № 164 как такие, что утратили свою актуальность. И, соответственно, пересмотреть и привести в соответствие Постановление КМУ от 06.03.2022 № 209, в том числе исключить подпункт 16 пункта 1 этого Постановления, как такой, что не может быть в полной мере исполнен нотариусами», - объяснили в НПУ.

Минюст в своем ответе сообщил, что во время подготовки изменений будет принято во внимание предложения, высказанные Нотариальной палатой Украины.

«В течение активной фазы войны органы нотариата доказали свою способность продолжать выполнять возложенные на них обязанности в полном объеме», - подчеркнули в НПУ.

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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