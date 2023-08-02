Дії щодо цінного майна: у Мін’юсті візьмуть до уваги нотаріусів, яких не включено до Переліку

В НПУ наголошують, що певну кількість нотаріусів не включено до Переліку у зв’язку з їх виїздом за межі України з тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводились активні бойові дії, та відсутністю відповідного звернення від них.

Постановою КМУ № 164 встановлено, що нотаріальні дії щодо цінного майна здійснюються виключно нотаріусами, включеними до затвердженого Мін’юстом Переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна, а також визначено критерії, яким мають відповідати нотаріуси для включення до Переліку, та порядок включення.

Як зазначають у НПУ, наразі переважна більшість нотаріусів України включені до цього Переліку.

Однак, наголошують там, певну кількість нотаріусів не включено до Переліку у зв’язку з їх виїздом за межі України з тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводились активні бойові дії, та відсутністю відповідного звернення від них.

«Нотаріальна палата України звернулася до Міністерства юстиції з клопотанням скасувати підпункти 8 – 14 пункту 1 Постанови № 164 як такі, що втратили свою актуальність. Та, відповідно, переглянути і привести у відповідність Постанову КМУ від 06.03.2022 № 209, в тому числі виключити підпункт 16 пункту 1 цієї Постанови, як такий, що не може бути в повній мірі виконаний нотаріусами», - пояснили у НПУ.

Мін’юст у своїй відповіді повідомив, що під час підготовки змін буде взято до уваги пропозиції, висловлені Нотаріальною палатою України.

«Протягом активної фази війни органи нотаріату довели свою спроможність продовжувати виконувати покладені на них обов’язки в повному обсязі», - наголосили у НПУ.

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