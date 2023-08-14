Утверждены новые строительные нормы по укрытиям, — Мининфраструктуры

Все защитные постройки должны быть оборудованы пандусами для людей с инвалидностью.

Фото: SumyToday

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины утвердило проект новых государственных строительных норм (ГСН) «Защитные сооружения гражданской защиты» (ГСН В.2.2-5:2023). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект устанавливает четкие требования к проектированию и строительству новых защитных сооружений, а также реконструкции и капитальному ремонту существующих.

«Одна из базовых задач Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в условиях войны – создание всех необходимых условий для развития сети защитных сооружений гражданской защиты. Для этого мы разработали проект новых ДБН, учитывающих реалии военного времени и международный опыт по устройству гражданской защиты.

Отдельный важный аспект проекта ГСН – инклюзивность защитных сооружений. Здесь работаем в рамках флагманского проекта Министерства «Безбарьерное восстановление», целью которого является 100% соответствие всех проектов восстановления стандартам безбарьерности. Это касается и защитных построек.

Важно, что проект ГСН мы разрабатывали большой правительственной командой в сотрудничестве с экспертами и общественностью. Поэтому здесь учтены все пожелания и лучшие практики, которые уже воплощаются в Украине и в других государствах», — отметила заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская.

Согласно этим нормам, все проекты восстановления жилых и общественных зданий, в том числе школ, больниц, садов должны предусматривать наличие правильно обустроенных защитных сооружений.

Утвержденный проект ГСН предусматривает, что все защитные сооружения должны соответствовать стандартам инклюзивности, в том числе физической безбарьерности. Такие сооружения должны быть оборудованы пандусами для людей с инвалидностью. В случае невозможности устройства пандуса рекомендуется использовать подъемные устройства и механизмы.

Также в защитных сооружениях должны быть обустроены системы визуальной и тактильной навигации, контрастная маркировка на лестнице и порогах.

Во время нового строительства обязательно обустройство минимум одного универсального санитарно-гигиенического помещения. Такое помещение должно рассчитываться на каждые 200 человек.

Соответствующий проект ГСН В.2.2-5:2023 размещен на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства по ссылке.

В течение месяца проект ГСН будет зарегистрирован и его контрольный экземпляр появится в свободном бесплатном доступе для использования при проектировании зданий.

Новые государственные строительные нормы вступают в силу с 1 ноября 2023 года. До этого времени Мининфраструктуры будет предоставлять экспертные консультации представителям строительного рынка по особенностям новых ГСН и их внедрению на практике.

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