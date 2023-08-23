В боях Донецкой области погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий находился на фронте.

В боях против российских оккупантов под поселком Курдюмовка Донецкой области погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий. Трагическое известие сообщили в Киевсовете.

«Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий находился на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, ушедший служить на фронт добровольцем. Герой защищал нашу свободу и независимость от врагов», - отметили в Киевсовете.

У 53-летнего защитника остались жена и двое детей.

«Отдал жизнь за Украину, в бою, мой Друг, Брат по Оружию, 1-й заместитель командующего, командир отряда «Юг» УГА полковник Сергей Ильницкий-«Сокол», – написал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

«Друг Сокол… как же так… у нас было столько планов… И по реабилитации раненых, и по беспилотникам… Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий… Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, в Донбассе, под Курдюмовкой…» – написал бывший президент Петр Порошенко. Он добавил, что тело военного уже было эвакуировано. Прощание запланировано в Киеве.

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