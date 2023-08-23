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  1. В Україні

У боях на Донеччині загинув депутат Київради Сергій Ільницький

10:57, 23 серпня 2023
Сергій Ільницький від самого початку бойових дій перебував на фронті.
У боях на Донеччині загинув депутат Київради Сергій Ільницький

У боях проти російських окупантів під селищем Курдюмівка на Донеччині загинув депутат  Київської міської ради Сергій Ільницький. Трагічну звістку повідомили в Київраді.

«Сергій Ільницький від самого початку бойових дій перебував на фронті. Ветеран Збройних Сил України, учасник АТО, полковник у відставці, який пішов служити на фронт добровольцем. Герой захищав нашу свободу та незалежність від ворогів», — зазначили в Київраді.

У 53-річного захисника залишилися дружина та двоє дітей.

«Віддав життя за Україну, в бою, мій Друг, Брат по Зброї, 1-й заступник командувача, командир загону «Південь» УДА полковник Сергій Ільницький-«Сокіл», – написав командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

«Друже Сокіл… як же так… в нас було стільки планів… І по реабілітації поранених, і по безпілотникам… Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький… Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою…» – написав колишній президент Петро Порошенко. Він додав, що тіло військового вже евакуювали. Прощання заплановане в Києві.

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