В Воздушных силах объяснили причину многочисленных тревог 25 августа

Поднимая в небо авиацию оккупанты не только проводят тренировки, но и пытаются надавить на украинцев, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

25 августа в течение дня в Украине шесть раз объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов российских истребителей МиГ-31К. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что таким образом противник не только проводит тренировки, но и пытается надавить на украинцев.

"Полеты все же связаны с тренировкой летного состава с выходом в район пусков. Обучение пилотов - это непрерывный процесс, который продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине, постоянно раздражают людей, влияют на нашу экономику, психологическое состояние. Враг это прекрасно понимает", - объяснил спикер.

Игнат также добавил, что сейчас воздушные тревоги из-за взлета МиГ-31К непродолжительны. В начале полномасштабной войны такие воздушные тревоги продолжались до полутора часов.

"Полтора часа - это отработка горючего, полностью заправленные баки. Потом взлетал другой. Такая практика уже была, просто летали дольше. Сейчас просто взлет и посадка", - сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.