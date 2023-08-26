У Повітряних силах пояснили причину численних тривог 25 серпня

Піднімаючи в небо авіацію окупанти не лише проводять тренування, а й намагаються натиснути на українців, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

25 серпня протягом дня в Україні шість разів оголошували масштабну повітряну тривогу через зльоти російських винищувачів МіГ-31К. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що так чином противник не лише проводить тренування, але й намагається натиснути на українців.

"Польоти все ж таки, мабуть, пов'язані з тренуванням льотного складу з виходом в район пусків. Навчання пілотів - це безперервний процес, який триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій. Плюс повітряні тривоги, які в Україні, постійно дратують людей, впливають на нашу економіку, психологічний стан. Ворог це прекрасно розуміє", - пояснив речник.

Ігнат також додав, що зараз повітряні тривоги через зліт МіГ-31К нетривалі. На початку повномасштабної війни такі повітряні тривоги тривали до півтори години.

"Півтори години - це відпрацювання пального, повністю заправлені баки. Потім злітав інший. Така практика вже була, просто літали довше. Зараз просто зліт і посадка", - сказав він.

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