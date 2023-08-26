Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд висловив позицію щодо захисту культурної спадщини і протиправності здійснення будівельних робіт без відповідного дозволу

Верховний Суд: історичний ареал Києва визначався в історико-архітектурному опорному плані, який є частиною Генплану, а тому висновки Мінкульту стосовно протиправності здійснення будівельних робіт на об`єкті, що знаходиться у межах історичного ареалу Києва, без отримання дозволу, є обґрунтованими.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

Протиправна відмова у затвердженні проекту землеустрою є втручанням у право власності: Верховний Суд

Захист права фізичної особи на отримання у власність земельної ділянки, – позиція Верховного Суду.

На сьогодні критично важливим питанням є забезпечення Вищої ради правосуддя додатковим приміщенням корисною площею 2173,1 кв м, – ВРП

Із 2021 року Вища рада правосуддя неодноразово порушувала, зокрема перед Кабінетом Міністрів, питання необхідності забезпечення додатковими приміщеннями.

У зв’язку зі збільшенням кількості суддів ВАКС та працівників апарату на 2024 рік Антикорсуд потребує додатково 101 млн грн, – ВРП

Вищому антикорупційному суду потрібно 101 млн грн у 2024 році для забезпечення збільшення чисельності суддів та працівників апарату, – Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну та Мінфіну.

  1. В Україні

У Повітряних силах пояснили причину численних тривог 25 серпня

13:42, 26 серпня 2023
Піднімаючи в небо авіацію окупанти не лише проводять тренування, а й намагаються натиснути на українців, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
У Повітряних силах пояснили причину численних тривог 25 серпня
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

25 серпня протягом дня в Україні шість разів оголошували масштабну повітряну тривогу через зльоти російських винищувачів МіГ-31К. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що так чином противник не лише проводить тренування, але й намагається натиснути на українців.

"Польоти все ж таки, мабуть, пов'язані з тренуванням льотного складу з виходом в район пусків. Навчання пілотів - це безперервний процес, який триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій. Плюс повітряні тривоги, які в Україні, постійно дратують людей, впливають на нашу економіку, психологічний стан. Ворог це прекрасно розуміє", - пояснив речник.

Ігнат також додав, що зараз повітряні тривоги через зліт МіГ-31К нетривалі. На початку повномасштабної війни такі повітряні тривоги тривали до півтори години.

"Півтори години - це відпрацювання пального, повністю заправлені баки. Потім злітав інший. Така практика вже була, просто літали довше. Зараз просто зліт і посадка", - сказав він.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Людмила Губська
    Людмила Губська
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області