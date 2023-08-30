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  1. В Украине

Работник совмещает две профессии: по какой должности нужно проходить медицинский осмотр

12:06, 30 августа 2023
Работодатель организует проведение лабораторных исследований условий труда с определением вредных и опасных факторов трудового процесса на конкретных рабочих местах работников с целью определения категорий сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру.
Работник совмещает две профессии: по какой должности нужно проходить медицинский осмотр
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В Северо-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда разъяснили, по какой должности должен проходить медицинский осмотр работник, если он совмещает две профессии.

Совмещение – это выполнение работником на том же предприятии одновременно со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительных функций по другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы в рабочее время без изменения его продолжительности.

Проведение медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе, медосмотр лиц в возрасте до 21 года, определяет Порядок, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Украины от 21.05.2007 № 246.

По действующему законодательству работодатель организует проведение лабораторных исследований условий труда с определением вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса на конкретных рабочих местах работников с целью определения категорий работников, подлежащих предварительному (периодическому) медицинскому осмотру, и представляет эти данные соответствующему территориальному органу.

Должностные лица территориального органа Гоструда с участием представителя первичной профсоюзной организации или уполномоченного работниками лица предприятия определяют категории работников, подлежащих предварительному (периодическому) медицинскому осмотру и составляют Акт определения категорий работников, подлежащих предварительному (периодическому) медицинскому осмотру.

При определении категорий работников, если на рабочих местах, на которых работник выполняет работы как по основной профессии (должности), так и по совмещению, были подтверждены вредные и (или) тяжелые условия труда и (или) работы, для выполнения которых необходим медицинский осмотр, то такие профессии (должности) заносятся в Акт определения категорий работников, подлежащих предварительному (периодическим) медицинским осмотрам.

В таком случае работнику необходимо проводить медицинский осмотр по двум профессиям (должностям).

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