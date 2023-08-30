Працівник суміщає дві професії: за якою посадою потрібно проходити медичний огляд

Роботодавець організовує проведення лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників з метою визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду.

У Північно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці роз’яснили, за якою посадою має проходити медичний огляд працівник, якщо він суміщає дві професії.

Суміщення – це виконання працівником на тому самому підприємстві водночас зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткових функцій за іншою професією (посадою) або обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи в робочий час без зміни його тривалості.

Проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, медогляди осіб віком до 21 року, визначає Порядок, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

За чинним законодавством роботодавець організовує проведення лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідному територіальному органу Держпраці.

Посадові особи територіального органу Держпраці за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи підприємства визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

При визначенні категорій працівників, якщо на робочих місцях, на яких працівник виконує роботи як за основною професією (посадою), так і за суміщенням, було підтверджено шкідливі та (або) важки умови праці та (або) роботи, для виконання яких є обов’язковим медичний огляд, то такі професії (посади) заносяться до Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам.

У такому випадку працівникові необхідно проводити медичний огляд за двома професіями (посадами).

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