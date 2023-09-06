Комитет поддержал назначение Павла Кириленко на должность главы АМКУ

Верховная Рада может назначить Павла Кириленко главой АМКУ.

Как ранее сообщалось, Правительство внесло представление о назначении Павла Кириленко главой АМКУ.

В среду, 6 сентября, Комитет Верховной Рады по экономической политике поддержал назначение Павла Кириленко на должность главы АМКУ. Об этом сообщили нардепы на своих страницах в соцсетях.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Кириленко с должности председателя Донецкой ОГА.

Ранее Правительство согласовало увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА.

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