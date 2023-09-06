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Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Министр образования Оксен Лисовой поддержал законопроект Вениславского об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе образование после 30 лет

Оксен Лисовой поддержал изменения о том, что отсрочка от призыва не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Совет адвокатов внес изменения о возвращении в профессию адвокатов, лишенных свидетельства

Внесены изменения в правила, по которым адвокаты, лишенные права на занятие адвокатской деятельностью, могут вернуться к профессии.

Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

В Украине заработал Единый портал сообщений обличителей – как пожаловаться на коррупцию

Пожаловаться через новый портал на коррупцию в органе можно руководителю этого органа, и такая информация попадет в НАПК, НАБУ, Нацполицию и прокуратуру.

  1. В Украине

Комитет поддержал назначение Павла Кириленко на должность главы АМКУ

11:36, 6 сентября 2023
Верховная Рада может назначить Павла Кириленко главой АМКУ.
Комитет поддержал назначение Павла Кириленко на должность главы АМКУ
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Как ранее сообщалось, Правительство внесло представление о назначении Павла Кириленко главой АМКУ.

В среду, 6 сентября, Комитет Верховной Рады по экономической политике поддержал назначение Павла Кириленко на должность главы АМКУ. Об этом сообщили нардепы на своих страницах в соцсетях.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Кириленко с должности председателя Донецкой ОГА.

Ранее Правительство согласовало увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА.

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