Комітет підтримав призначення Павла Кириленко на посаду голови АМКУ

Верховна Рада може призначити Павла Кириленка головою АМКУ.

Як раніше повідомлялося, Уряд вніс подання про призначення Павла Кириленка головою АМКУ.

У середу, 6 вересня, Комітет Верховної Ради з питань економічної політики підтримав призначення Павла Кириленко на посаду голови АМКУ. Про це повідомили нардепи на своїх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Кириленка з посади голови Донецької ОВА.

Раніше Уряд погодив звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА.

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