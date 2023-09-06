В ЄС підписали перші вісім контрактів про закупівлі артилерійських снарядів для України

Європейське оборонне агентство підписало контракти на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів.

Джерело фото: EDA

Європейське оборонне агентство (EDA) підписало перші вісім рамкових контрактів з європейською промисловістю на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Йдеться про 155-мм боєприпаси, – повідомляє EDA.

Угоди підписали у Брюсселі 5 вересня. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, який також очолює Європейське оборонне агентство, наголосив, що було підписано 8 оборонних контрактів. Тепер країни Євросоюзу та Норвегія зможуть закуповувати боєприпаси через оборонне агентство, яка працюватиме як закупівельна агенція.

«Ми робимо ще один крок уперед у нашій ініціативі щодо боєприпасів за трьома напрямками. Тепер держави-члени можуть розміщувати замовлення в рамках восьми рамкових контрактів. Час має вирішальне значення. Путін не демонструє жодних ознак припинення своєї агресії проти українського народу. Саме тому наша військова підтримка обороноздатності України повинна продовжуватись», – сказав Жозеп Боррель.

У свою чергу генеральний директор EDA Їржі Шедіви зазначив, що «підписання цих рамкових контрактів між EDA та європейською оборонною промисловістю демонструє нашу здатність швидко забезпечувати найкращі пропозиції для країн-членів ЄС та Норвегії».

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