В ЕС подписали первые восемь контрактов о закупках артиллерийских снарядов для Украины

Европейское оборонное агентство подписало контракты на совместную закупку 155-мм боеприпасов.

Источник фото: EDA

Европейское оборонное агентство (EDA) подписало первые восемь рамочных контрактов с европейской промышленностью на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Речь идет о 155-мм боеприпасах, – сообщает EDA.

Соглашения подписали в Брюсселе 5 сентября. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, который также возглавляет Европейское оборонное агентство, отметил, что было подписано 8 оборонных контрактов. Теперь страны Евросоюза и Норвегия смогут закупать боеприпасы через оборонное агентство, которое будет работать как закупочное агентство.

«Мы делаем еще один шаг вперед в нашей инициативе по боеприпасам по трем направлениям. Теперь государства-члены могут размещать заказы в рамках восьми рамочных контрактов. Время имеет решающее значение. Путин не демонстрирует никаких признаков прекращения своей агрессии против украинского народа. Именно поэтому наша военная поддержка обороноспособности Украины должна продолжаться», – сказал Жозеп Боррель.

В свою очередь генеральный директор EDA Иржи Шедивы отметил, что «подписание этих рамочных контрактов между EDA и европейской оборонной промышленностью демонстрирует нашу способность быстро обеспечивать лучшие предложения для стран-членов ЕС и Норвегии».

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