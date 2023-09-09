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Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики и портов

13:55, 9 сентября 2023
Также участники заседания обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку Украины к зиме.
Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики и портов
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Президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Она была посвящена защите объектов энергетики и портов.

"Ставка. Реализация плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесчины и инфраструктуры зернового коридора. Защита прифронтовых территорий. Подготовка к зиме", – написал Президент в Телеграм. 

На заседании заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики, руководителей Укрэнерго, Укргидроэнерго, Нафтогаза и Генштаба ВСУ.

"Все поручения розданы. Работа продолжается", – добавил Зеленский.

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