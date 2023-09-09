Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики і портів

Також учасники засідання обговорили захист прифронтових територій та підготовку України до зими.

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Вона була присвячена захисту об’єктів енергетики та портів

"Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури зернового коридору. Захист прифронтових територій. Підготовка до зими", – написав Президент в Телеграм.

На засіданні заслухали доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики, керівників Укренерго, Укргідроенерго, Нафтогазу та Генштаб ЗСУ.

"Усі доручення роздані. Робота триває", – додав Зеленський.

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