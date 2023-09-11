Львовский IT кластер создаст мощный центр технологий в возвращенном Украине Крыму

Объединение задекларировало свое желание создать в деоккупированном Крыму мощный технологический кластер.

Источник фото: lpnu.ua

Львовский ІТ Кластер присоединился к Меморандуму о сотрудничестве и партнерстве, разработанного совместно с Министерством восстановления, Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и представителями бизнеса. Группа объединений выразила намерение создать мощный технологический кластер как только Крым вернется в состав Украины. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Львовский ИТ Кластер является крупнейшим отраслевым объединением ИТ-компаний в Украине и насчитывает 270 компаний различных специализаций и размеров, включая SoftServe Ukraine, Genesis, Sigma Software Group, SQUAD, Luxoft Ukraine и других.

Объединение считает, что опыт ведущих ИТ компаний Украины будет чрезвычайно полезным для создания лучшего будущего для Крыма. Портал «We Build Crimea», созданный в рамках Крымской платформы по инициативе Министерства восстановления, разработан с целью объединения национальных и международных компаний для экономического восстановления украинского Крыма и развития его потенциала.

Отмечается, что любая украинская или зарубежная компания имеет возможность подписать Меморандум о сотрудничестве и партнерстве на портале уже сейчас, присоединившись к совместным усилиям для будущего Крыма.

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