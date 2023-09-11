Львівський IT кластер створить потужний центр технологій у поверненому Україні Криму

Об’єднання задекларувало своє бажання створити в деокупованому Криму потужний технологічний кластер.

Джерело фото: lpnu.ua

Львівський ІТ Кластер долучився до Меморандуму про співпрацю і партнерство, розробленого спільно з Міністерством відновлення, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та представниками бізнесу. Група об’єднань висловила намір створити потужний технологічний кластер як тільки Крим повернеться до складу України. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Львівський ІТ Кластер є найбільшим галузевим об'єднанням ІТ-компаній в Україні і налічує 270 компаній різних спеціалізацій і розмірів, включаючи SoftServe Ukraine, Genesis, Sigma Software Group, SQUAD, Luxoft Ukraine та інших.

Об'єднання вважає, що досвід провідних ІТ компаній України буде надзвичайно корисним для створення кращого майбутнього для Криму. Портал «We Build Crimea», створений у рамках Кримської платформи за ініціативи Міністерства відновлення, розроблений з метою об'єднання національних та міжнародних компаній для економічного відновлення українського Криму та розвитку його потенціалу.

Зазначається, що будь-яка українська або зарубіжна компанія має можливість підписати Меморандум про співпрацю і партнерство на порталі вже зараз, долучившись до спільних зусиль для майбутнього Криму.

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