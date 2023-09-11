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Як державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук покриває корупцію очільника Нацагентства з акредитації Сергія Костюка

Держсекретар Мінекономіки Віталій Петрук всіляко «допомагає» керівнику НААУ Сергію Костюку, який вже потрапив під кримінальне провадження щодо зловживання владою.

У Держприкордонслужбі поки не знають, що робити з жінками, які будуть виїжджати за кордон після 1 жовтня

Рішенням РНБО Кабміну доручили протягом двох тижнів опрацювати зміни до правил перетину кордону непридатними та обмежено придатними чоловіками – тож, заразом Уряд може вирішити й питання перетину кордону військовозобов’язаними жінками.

Уряд пропонує зменшити видатки на ВАКС та НАЗК та збільшити на БЕБ

Кабмін уніс до Ради проект змін до поточного Бюджету, за яким пропонується, серед іншого, зменшити видатки на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом та діяльність НАЗК.

Повна перевірка декларацій – необов’язкова: що передбачає фінальна версія закону про відновлення декларування

У НАЗК буде час до кінця листопада, щоб відкрити частину декларацій, а у посадовців – час до кінця січня 2024 року, щоб їх подати: які спрощення для декларантів передбачає закон.

Хто претендує на посаду члена Дорадчої групи експертів для відбору суддів КСУ по квоті РСУ: прізвища кандидатів

Рада суддів України 18-19 вересня розгляне питання призначення члена Дорадчої групи експертів та обрання заступника по своїй квоті.

  1. В Україні

Львівський IT кластер створить потужний центр технологій у поверненому Україні Криму

22:59, 11 вересня 2023
Об’єднання задекларувало своє бажання створити в деокупованому Криму потужний технологічний кластер.
Львівський IT кластер створить потужний центр технологій у поверненому Україні Криму
Джерело фото: lpnu.ua
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Львівський ІТ Кластер долучився до Меморандуму про співпрацю і партнерство, розробленого спільно з Міністерством відновлення, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та представниками бізнесу. Група об’єднань висловила намір створити потужний технологічний кластер як тільки Крим повернеться до складу України. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Львівський ІТ Кластер є найбільшим галузевим об'єднанням ІТ-компаній в Україні і налічує 270 компаній різних спеціалізацій і розмірів, включаючи SoftServe Ukraine, Genesis, Sigma Software Group, SQUAD, Luxoft Ukraine та інших.

Об'єднання вважає, що досвід провідних ІТ компаній України буде надзвичайно корисним для створення кращого майбутнього для Криму. Портал «We Build Crimea», створений у рамках Кримської платформи за ініціативи Міністерства відновлення, розроблений з метою об'єднання національних та міжнародних компаній для економічного відновлення українського Криму та розвитку його потенціалу.

Зазначається, що будь-яка українська або зарубіжна компанія має можливість підписати Меморандум про співпрацю і партнерство на порталі вже зараз, долучившись до спільних зусиль для майбутнього Криму.

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