За вихідні близько 60 чоловіків намагалися незаконно виїхати з України

На цих вихідних на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону відвернули 25 спроб незаконного перетинання державного кордону, що призвело до затримання 56 осіб, які намагались незаконно потрапити до сусідніх Румунії та Угорщини, – повідомляє Держприкордонслужба.
Сім разів порушники виявляли слабкі місця на ділянках кордону, за якими відповідають відділи прикордонної служби «Косино», «Вилок» та «Лужанка», які знаходяться на кордоні з Угорщиною. Прикордонні наряди цих підрозділів зупинили 30 порушників кордону.
Додатково, 18 спроб незаконного перетинання кордону було припинено прикордонними нарядами від відділів прикордонної служби «Ділове», «Яблунівка» та «Тячів», що знаходяться на кордоні з Румунією. Військовослужбовці цих підрозділів затримали 26 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно покинути територію України.
Затриманим складено протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», а справи передані до суду.
З метою встановлення організаторів незаконних переправ через кордон, оперативники загону вивчають всі обставини цих правопорушень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.