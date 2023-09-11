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  1. В Україні

За вихідні близько 60 чоловіків намагалися незаконно виїхати з України

22:38, 11 вересня 2023
На Закарпатті затримали близько 60 чоловіків за спробу незаконно перетнути кордон до Румунії та Угорщини.
За вихідні близько 60 чоловіків намагалися незаконно виїхати з України
Джерело фото: Держприкордонслужба
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На цих вихідних на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону відвернули 25 спроб незаконного перетинання державного кордону, що призвело до затримання 56 осіб, які намагались незаконно потрапити до сусідніх Румунії та Угорщини, – повідомляє Держприкордонслужба.

Сім разів порушники виявляли слабкі місця на ділянках кордону, за якими відповідають відділи прикордонної служби «Косино», «Вилок» та «Лужанка», які знаходяться на кордоні з Угорщиною. Прикордонні наряди цих підрозділів зупинили 30 порушників кордону.

Додатково, 18 спроб незаконного перетинання кордону було припинено прикордонними нарядами від відділів прикордонної служби «Ділове», «Яблунівка» та «Тячів», що знаходяться на кордоні з Румунією. Військовослужбовці цих підрозділів затримали 26 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно покинути територію України.

Затриманим складено протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», а справи передані до суду.

З метою встановлення організаторів незаконних переправ через кордон, оперативники загону вивчають всі обставини цих правопорушень.

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