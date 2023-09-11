За выходные около 60 мужчин пытались незаконно выехать из Украины

На Закарпатье задержали около 60 мужчин за попытку незаконно пересечь границу в Румынию и Венгрию.

Источник фото: Госпогранслужба

На этих выходных на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда предотвратили 25 попыток незаконного пересечения государственной границы, что привело к задержанию 56 человек, которые пытались незаконно попасть в соседние Румынию и Венгрию, – сообщает Госпогранслужба.

Семь раз нарушители обнаруживали слабые места на участках границы, за которые отвечают отделы пограничной службы «Косино», «Вилок» и «Лужанка», которые находятся на границе с Венгрией. Пограничные наряды этих подразделений остановили 30 нарушителей границы.

Дополнительно, 18 попыток незаконного пересечения границы было прекращено пограничными нарядами от отделов пограничной службы «Деловое», «Яблоновка» и «Тячев», находящихся на границе с Румынией. Военнослужащие этих подразделений задержали 26 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины.

Задержанным составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», а дела переданы в суд.

С целью установления организаторов незаконных переправ через границу, оперативники отряда изучают все обстоятельства этих правонарушений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.