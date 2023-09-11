Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
КСУ признал некоторые нормы Бюджетного кодекса по установлению Кабмином соцвыплат исходя из финансовых ресурсов государства, конституционными, а некоторые – неконституционными

В частности, КСУ признал конституционным положение пункта 26 раздела Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса в части, согласно которой нормы и положения статьи 50 Закона о социальной защите чернобыльцев применяются исходя из имеющихся финансовых ресурсов государства, но признал неконституционным иное положение.

Как государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук покрывает коррупцию главы Нацагентства по аккредитации Сергея Костюка

Госсекретарь Минэкономики Виталий Петрук всячески «помогает» руководителю НААУ Сергею Костюку, уже попавшему под уголовное производство по злоупотреблению властью.

В Госпогранслужбе пока не знают, что делать с женщинами, которые будут выезжать за границу после 1 октября

Решением СНБО Кабмину поручили в течение двух недель проработать изменения в правила пересечения границы непригодными и ограниченно подходящими мужчинами – поэтому, заодно Правительство может решить и вопрос пересечения границы военнообязанными женщинами.

Правительство предлагает уменьшить расходы на ВАКС и НАПК и увеличить на БЭБ

Кабмин внес в Раду проект изменений в текущий Бюджет, по которому предлагается, в частности, уменьшить расходы на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом и деятельность НАПК.

Полная проверка деклараций – необязательна: что предполагает финальная версия закона о возобновлении декларирования

У НАПК будет время до конца ноября, чтобы открыть часть деклараций, а у должностных лиц – время до конца января 2024 года, чтобы их подать: какие упрощения для декларантов предусматривает закон.

  1. В Украине

За выходные около 60 мужчин пытались незаконно выехать из Украины

22:38, 11 сентября 2023
На Закарпатье задержали около 60 мужчин за попытку незаконно пересечь границу в Румынию и Венгрию.
За выходные около 60 мужчин пытались незаконно выехать из Украины
Источник фото: Госпогранслужба
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На этих выходных на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда предотвратили 25 попыток незаконного пересечения государственной границы, что привело к задержанию 56 человек, которые пытались незаконно попасть в соседние Румынию и Венгрию, – сообщает Госпогранслужба.

Семь раз нарушители обнаруживали слабые места на участках границы, за которые отвечают отделы пограничной службы «Косино», «Вилок» и «Лужанка», которые находятся на границе с Венгрией. Пограничные наряды этих подразделений остановили 30 нарушителей границы.

Дополнительно, 18 попыток незаконного пересечения границы было прекращено пограничными нарядами от отделов пограничной службы «Деловое», «Яблоновка» и «Тячев», находящихся на границе с Румынией. Военнослужащие этих подразделений задержали 26 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины.

Задержанным составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», а дела переданы в суд.

С целью установления организаторов незаконных переправ через границу, оперативники отряда изучают все обстоятельства этих правонарушений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду