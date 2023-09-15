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  1. В Украине

Перевел землю в частную собственность на 5,2 млн гривен: будут судить экс-руководителя Госгеокадастра

20:51, 15 сентября 2023
На Прикарпатье экс-руководитель управления Госгеокадастра изъял из госсобственности сельскохозяйственную землю.
Перевел землю в частную собственность на 5,2 млн гривен: будут судить экс-руководителя Госгеокадастра
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На Прикарпатье ГБР совместно с Нацполицией завершили досудебное расследование по делу бывшего руководителя Главного управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области, которого обвиняют в незаконном выводе из государственной собственности земельных участков на миллионы гривен, – сообщает пресс-служба ГБР.

По материалам расследования, в 2018 году экс-чиновник незаконно утвердил документы, связанные с землеустройством двух участков общей площадью 707 га в Коломые, Ивано-Франковская область. Земля незаконно была изъята из государственной собственности, что привело к убыткам в размере 5,2 миллионов гривен для государственного бюджета.

Эти участки были особенно ценными из-за своего использования для селекции сельскохозяйственных культур еще с 50-х годов прошлого века. После территориальной реформы местная община, на территории которой расположены эти земельные участки, решила, что они принадлежат ей. Однако согласно закону, инициатором инвентаризации может быть только распорядитель земли, которым была Национальная Академия Аграрных Наук Украины.

После проведенных экспертиз земельные участки уже возвращены в государственную собственность.

Чиновника обвиняют в служебной халатности, за которую предусмотрено наказание от одного до пяти лет лишения свободы.

Обвинительный акт передан в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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