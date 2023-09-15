Перевів землю в приватну власність на 5,2 млн гривень: судитимуть екскерівника Держгеокадастру

На Прикарпатті екскерівник управління Держгеокадастру вилучив з держвласності сільськогосподарську землю.

На Прикарпатті ДБР спільно з Нацполіцією завершили досудове розслідування у справі колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, якого звинувачують у незаконному виведенні з державної власності земельних ділянок на мільйони гривень, – повідомляє пресслужба ДБР.

За матеріалами розслідування, у 2018 році ексчиновник незаконно затвердив документи, пов'язані з землеустроєм двох ділянок загальною площею 707 га у Коломиї, Івано-Франківська область. Земля незаконно була вилучена з державної власності, що призвело до збитків у розмірі 5,2 мільйонів гривень для державного бюджету.

Ці ділянки були особливо цінними через своє використання для селекції сільськогосподарських культур ще з 50-х років минулого століття. Після територіальної реформи місцева громада, на території якої розташовані ці земельні ділянки, вирішила, що вони належать їй. Однак відповідно до закону, ініціатором інвентаризації може бути лише розпорядник землі, яким була Національна Академія Аграрних Наук України.

Після проведених експертиз земельні ділянки вже повернуто в державну власність.

Посадовця обвинувачують у службовій недбалості, за якою передбачена покарання від одного до п'яти років позбавлення волі.

Обвинувальний акт передано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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