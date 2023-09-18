Кто может стать донором крови и какие группы крови сейчас крайне необходимы: подробности Минздрава

Донорами крови могут стать украинцы и иностранцы в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг.

Источник фото: zp.gov.ua

Один донор крови во время одной процедуры может оказать помощь трем людям, нуждающимся в крови. Процедура занимает немного времени – всего до 20 минут, – сообщает Министерство здравоохранения.

Перед тем, как стать донором крови, не нужно знать свою группу крови, поскольку врачи определят ее на месте. Существуют различные виды донорства крови, включая цельную кровь, эритроциты, плазму и тромбоциты.

Донорами крови в Украине могут быть как граждане, так и иностранцы, имеющие вид на постоянное место жительства в Украине, в возрасте от 18 лет и весом не менее 50 кг. Некоторые центры сбора крови принимают доноров с весом 55-60 кг.

Важным условием для становления донором является отсутствие противопоказаний. Другими словами, если у человека есть хронические заболевания, он принимает лекарства или находится на медицинском учете, то это лицо временно или полностью не может быть донором крови.

Процедура взятия крови и ее компонентов может быть проведена лишь при условии, что здоровью донора не будет причинен вред. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, а женщины - не более четырех. После пяти регулярных донаций, медицинские специалисты рекомендуют сделать перерыв не менее чем на три месяца.

По информации Минздрава, по состоянию на 18 сентября потребности крови следующие:

Винница: все группы крови

Киев, Киевский городской центр крови: 1-, 2+

Одесса:

Обл. станция переливания: все группы крови

Обл. детбольница: все группы крови

Ровно: все группы крови

Днепр: все группы крови

Херсон: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+/-

Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-

Николаев: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Кропивницкий: все группы крови

Харьков: все группы крови

Уточняется, что потребности крови динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств.

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