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З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

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  1. В Україні

Хто може стати донором крові та які групи крові наразі вкрай потрібні: подробиці МОЗ

22:40, 18 вересня 2023
Донорами крові можуть стати українці та іноземці віком від 18 років та вагою від 50 кг.
Хто може стати донором крові та які групи крові наразі вкрай потрібні: подробиці МОЗ
Джерело фото: zp.gov.ua
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Один донор крові під час однієї процедури може надати допомогу трьом людям, що потребують крові. Процедура займає небагато часу – всього до 20 хвилин, – повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Перед тим, як стати донором крові, не потрібно знати свою групу крові, оскільки лікарі визначать її на місці. Існують різні види донорства крові, включаючи цільну кров, еритроцити, плазму і тромбоцити.

Донорами крові в Україні можуть бути як громадяни, так і іноземці, які мають посвідку на постійне місце проживання в Україні, віком від 18 років і вагою не менше 50 кг. Деякі центри збору крові приймають донорів із вагою 55-60 кг.

Важливою умовою для становлення донором є відсутність протипоказань. Іншими словами, якщо у людини є хронічні захворювання, вона приймає ліки або знаходиться на медичному обліку, то ця особа тимчасово або повністю не може бути донором крові.

Процедура взяття крові та її компонентів може бути проведена лише за умови, що здоров'ю донора не буде заподіяно шкоди. Чоловіки можуть здавати кров не більше п'яти разів на рік, а жінки - не більше чотирьох. Після п'яти регулярних донацій, медичні фахівці рекомендують зробити перерву не менше як на три місяці.

За інформацією МОЗ, станом на 18 вересня потреби крові наступні:

  • Вінниця: всі групи крові
  • Київ, Київський міський центр крові: 1-, 2+
  • Одеса:
  • Обл. станція переливання: всі групи крові
  • Обл. дитлікарня: всі групи крові
  • Рівне: всі групи крові
  • Дніпро: всі групи крові
  • Херсон: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+/-
  • Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
  • Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
  • Кропивницький: всі групи крові
  • Харків: всі групи крові

Уточнюється, що потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин.

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