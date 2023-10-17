Уменьшить зависимость Украины от внешнего финансирования удастся через 5-10 лет после завершения войны, — Марченко

Вместе с тем победа в войне позволит снизить расходы на военный бюджет.

Украина нуждается во внешней финансовой поддержке и после завершения войны с рф. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Укринформу.

По словам министра, есть два реальных способа уменьшить зависимость Украины от финансовой поддержки Запада: увеличение ВВП и победа в войне. Однако увеличение объема внутреннего рынка и, соответственно, рост базы, с которой собираются налоги – это вопрос долгосрочной перспективы, «оно не решается мгновенно».

Вместе с тем победа в войне позволит снизить расходы на военный бюджет.

«Но у нас сразу появятся другие потребности – у нас будет колоссальное количество военных ветеранов и много важных нерешенных проблем», - отметил Марченко.

«Поэтому радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года (по завершении боевых действий – ред.). Это вопрос пятилетней или даже десятилетней программы, чтобы минимизировать такую зависимость», - подчеркнул он.

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