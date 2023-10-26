Нанесение «Укрзализныце» убытков на более 206 млн гривен: завершено следствие в отношении двух руководителей

Укрзализныця потеряла 206 млн гривен из-за коррупционной схемы двух должностных лиц.

Следствие в отношении двух лиц, которые участвовали в преступной схеме, нанеся ущерб Акционерному обществу "Укрзализныця" на сумму более 206 миллионов гривен, завершилось решением прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В деле рассматривались подозрения в отношении одного из руководителей филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" (упомянутая должность есть на момент совершения преступления) и фактического владельца компании-поставщика, которые подозревались в злоупотреблении властью, - сообщили в САП.

По результатам расследования установлено, что с декабря 2016 года по январь 2020 года сотрудники филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" вместе с представителями газовых компаний организовали закупки "голубого топлива" без проведения тендерных процедур. Кроме того, была осуществлена дополнительная наценка на поставку газа, которая составляла от 200 до 1000 гривен на тысячу кубических метров. При этом работники "Укрзализныци" скрывали более выгодные предложения от других участников рынка газа и отдавали предпочтение только двум заранее выбранным компаниям.

Эта схема привела к нанесению ущерба УЗ в общей сумме более 206 миллионов гривен. По версии следствия, эти средства были распределены между участниками преступной схемы.

В рамках досудебного расследования, которое началось в феврале 2020 года совместно САП и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), компания-поставщик признала недопустимость совершенных преступлений своим руководством и согласилась частично возместить нанесенный ущерб УЗ в течение шести месяцев. Таким образом, частная компания обязалась вернуть 68,16 миллионов гривен. На сегодняшний день материалы в отношении других участников преступной схемы выделены в отдельное производство, и расследование в отношении них продолжается.

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