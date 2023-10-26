Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Нанесение «Укрзализныце» убытков на более 206 млн гривен: завершено следствие в отношении двух руководителей

17:13, 26 октября 2023
Укрзализныця потеряла 206 млн гривен из-за коррупционной схемы двух должностных лиц.
Нанесение «Укрзализныце» убытков на более 206 млн гривен: завершено следствие в отношении двух руководителей
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Следствие в отношении двух лиц, которые участвовали в преступной схеме, нанеся ущерб Акционерному обществу "Укрзализныця" на сумму более 206 миллионов гривен, завершилось решением прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В деле рассматривались подозрения в отношении одного из руководителей филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" (упомянутая должность есть на момент совершения преступления) и фактического владельца компании-поставщика, которые подозревались в злоупотреблении властью, - сообщили в САП.

По результатам расследования установлено, что с декабря 2016 года по январь 2020 года сотрудники филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" вместе с представителями газовых компаний организовали закупки "голубого топлива" без проведения тендерных процедур. Кроме того, была осуществлена дополнительная наценка на поставку газа, которая составляла от 200 до 1000 гривен на тысячу кубических метров. При этом работники "Укрзализныци" скрывали более выгодные предложения от других участников рынка газа и отдавали предпочтение только двум заранее выбранным компаниям.

Эта схема привела к нанесению ущерба УЗ в общей сумме более 206 миллионов гривен. По версии следствия, эти средства были распределены между участниками преступной схемы.

В рамках досудебного расследования, которое началось в феврале 2020 года совместно САП и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), компания-поставщик признала недопустимость совершенных преступлений своим руководством и согласилась частично возместить нанесенный ущерб УЗ в течение шести месяцев. Таким образом, частная компания обязалась вернуть 68,16 миллионов гривен. На сегодняшний день материалы в отношении других участников преступной схемы выделены в отдельное производство, и расследование в отношении них продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду