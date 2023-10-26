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  1. В Україні

Завдання «Укрзалізниці» збитків на понад 206 млн гривень: завершено слідство щодо двох керівників

17:13, 26 жовтня 2023
Укрзалізниця втратила 206 млн гривень через корупційну схему двох посадовців.
Завдання «Укрзалізниці» збитків на понад 206 млн гривень: завершено слідство щодо двох керівників
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Слідство стосовно двох осіб, які брали участь у злочинній схемі, завдавши збитків Акціонерному товариству «Укрзалізниця» на суму понад 206 мільйонів гривень, завершилося рішенням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У справі розглядалися підозри стосовно одного з керівників філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (згадана посада є на момент вчинення злочину) та фактичного власника компанії-постачальника, які підозрювалися у зловживанні владою, – повідомили в САП.

За результатами розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року співробітники філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» разом із представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» без проведення тендерних процедур. Крім того, було здійснено додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 гривень на тисячу кубічних метрів. При цьому працівники «Укрзалізниці» приховували більш вигідні пропозиції від інших учасників ринку газу та надавали перевагу лише двом заздалегідь обраним компаніям.

Ця схема призвела до завдання збитків УЗ у загальній сумі понад 206 мільйонів гривень. За версією слідства, ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.

У межах досудового розслідування, яке розпочалося у лютому 2020 року спільно САП та Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), компанія-постачальник визнала недопустимість скоєних злочинів своїм керівництвом та погодилася частково відшкодувати завдані збитки УЗ протягом шести місяців. Таким чином, приватна компанія зобов'язалася повернути 68,16 мільйонів гривень. На сьогоднішній день матеріали щодо інших учасників злочинної схеми виділені в окреме провадження, і розслідування щодо них триває.

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