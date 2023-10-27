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  1. В Украине

Главе Нацслужбы здоровья Натальи Гусак сообщили о подозрении в служебной халатности

13:29, 27 октября 2023
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Главе Нацслужбы здоровья Натальи Гусак сообщили о подозрении в служебной халатности
Источник фото: gp.gov.ua
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Главе Национальной службы здоровья Украины сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора в пятницу, 27 октября.

В настоящее время по данным сайта Национальной службы здоровья Украины должность главы НСЗУ от ноября 2021 года занимает Наталья Гусак.

Как пишут в ОГП, по данным следствия, в апреле 2022 года по заказу Нацслужбы здоровья Украины одним из специализированных государственных предприятий выполнялись работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения.

Отмечается, что по результатам выполнения этих работ госпредприятием составлен акт сдачи-приемки услуг, в который «включено все работы согласно договору и сведения об определенном объеме работ, которые фактически не выполнялись».

«Председатель НСЗУ должным образом не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора.

В результате этого излишне потрачено бюджетные средства в сумме более 2 млн грн на оплату услуг, которые не предоставлялись», - пишут в Офисе Генпрокуратуры.

Во время проведения обысков по месту жительства и работы правоохранители обнаружили и изъяли документы и другие вещественные доказательства.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении СБУ.

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