Голові Нацслужби здоров’я Наталії Гусак повідомили про підозру у службовій недбалості

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Джерело фото: gp.gov.ua

Голові Національної служби здоров’я України повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це сказано у повідомленні Офісу Генерального прокурора у п’ятницю, 27 жовтня.

На даний час за даними сайту Національної служби здоров’я України посаду голови НСЗУ від листопада 2021 займає Наталія Гусак.

Як пишуть у ОГП, за даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоров’я України одним із спеціалізованих державних підприємств виконувалися роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

Зазначається, що за результатами виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг, в який «включено всі роботи згідно договору та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися».

«Голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору.

Внаслідок цього зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися», - пишуть у Офісі Генпрокуратури.

Під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

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