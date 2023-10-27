Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховний Суд розглянув справу про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері охорони довкілля

Критерії задоволення судом позову суб’єкта влади про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері екології, - позиція Верховного Суду.

Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

Колегія ВККС визнала суддю за результатами кваліфоцінювання такою, що відповідає займаній посаді, однак у день співбесіди ГРД надіслала на суддю негативний висновок: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

Голові Нацслужби здоров’я Наталії Гусак повідомили про підозру у службовій недбалості

13:29, 27 жовтня 2023
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Голові Нацслужби здоров’я Наталії Гусак повідомили про підозру у службовій недбалості
Джерело фото: gp.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Голові Національної служби здоров’я України повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це сказано у повідомленні Офісу Генерального прокурора у п’ятницю, 27 жовтня.

На даний час за даними сайту Національної служби здоров’я України посаду голови НСЗУ від листопада 2021 займає Наталія Гусак.

Як пишуть у ОГП, за даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоров’я України одним із спеціалізованих державних підприємств виконувалися роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

Зазначається, що за результатами виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг, в який «включено всі роботи згідно договору та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися».

«Голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору.

Внаслідок цього зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися», - пишуть у Офісі Генпрокуратури.

Під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду