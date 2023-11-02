Программы комплексного восстановления должны обсуждаться с обществом и бизнесом, — Шуляк

По ее словам, местному самоуправлению нужно дать доступ ко всем современным управленческим инструментам.

Лидерство общин в восстановлении должно играть ключевую роль, поэтому местному самоуправлению нужно дать доступ ко всем современным управленческим инструментам. В частности, те, которые длительное время были доступны только на центральном уровне. Это касается разработки стратегий, планирования, работы с данными, закупок, координации работы с донорами и т.д. Об этом заявила председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, для фиксации и верификации поврежденных и разрушенных объектов, оценки размера нанесенного ущерба и ущерба и получения гражданами возмещения в Украине создали Государственный реестр поврежденного и разрушенного имущества, в котором на сегодняшний день содержится верифицированная информация о более 230 тысяч поврежденных и разрушенных объектов.

Кроме того, для прозрачного и открытого отбора проектов восстановления, их финансирования и контроля их реализации на всех этапах правительство внедряет электронную систему управления процессом восстановления – экосистему DREAM.

«Важно, чтобы эта система была закреплена на государственном уровне и чтобы международные партнеры приобщались к работе с ней. Но не менее важно, чтобы общества имели у себя на местном уровне всю необходимую градостроительную документацию, которая является основой в будущем восстановлении», – подчеркнула народная депутат.

По словам руководителя проектного офиса DREAM Виктора Нестули, на сегодняшний день в системе открыто бета-тестирование для 157 органов местного самоуправления, среди которых есть и представители 5 территориальных общин, которые помогают доработать функционал системы. Кроме того, сейчас в DREAM активно разрабатывают функционал для мультидонорской платформы.

«DREAM хочет стать единственным окном получения информации о возможных источниках финансирования для проектов по восстановлению Украины», – пояснил Нестуля и добавил, что сейчас для общин открыта опция тестирования и обучения этих возможностей, но до конца декабря функционал будет доработан и общины смогут использовать его полноценно.

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