ДТЭК выиграл суд в Гааге против россии по крымским активам

Международный арбитражный суд в Гааге удовлетворил иск компании ДТЭК относительно потерь в результате аннексии россией Крыма.

Источник фото: censor.net

Международный арбитражный суд в Гааге вынес решение по иску, поданному компанией ДТЭК, связанному с убытками, причиненными в результате аннексии Крыма российской федерацией. Судебное решение, объявленное в последнее время, признало украинскую компанию правомерной получить компенсацию за захваченные активы, - сообщает пресс-служба ДТЭК.

По решению суда, россия обязана выплатить компенсацию в размере 267 миллионов долларов, которая включает в себя проценты и судебные издержки, на момент объявления решения. Проценты будут начисляться, пока вся сумма убытков не будет полностью выплачена.

Иск ДТЭК, в котором аргументировалось требование компенсации за потери, связанные с захватом активов в незаконно аннексированном Крыму, был подан в 2017 году.

Акционер компании ДТЭК Ринат Ахметов, приветствуя это решение, отметил необходимость держать россию под постоянным давлением через различные средства, включая санкции и юридическое давление. ДТЭК планирует немедленно инициировать процесс признания и исполнения решения на территории стран, где расположены активы россии.

До незаконной аннексии Крыма компания ДТЭК владела акциями энергораспределительной и энергоснабжающей компании "ДТЭК Крымэнерго". Однако, после аннексии, контроль над активами был отобран оккупационными властями России у законного владельца в 2014 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.