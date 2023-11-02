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ДТЭК выиграл суд в Гааге против россии по крымским активам

13:41, 2 ноября 2023
Международный арбитражный суд в Гааге удовлетворил иск компании ДТЭК относительно потерь в результате аннексии россией Крыма.
ДТЭК выиграл суд в Гааге против россии по крымским активам
Источник фото: censor.net
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Международный арбитражный суд в Гааге вынес решение по иску, поданному компанией ДТЭК, связанному с убытками, причиненными в результате аннексии Крыма российской федерацией. Судебное решение, объявленное в последнее время, признало украинскую компанию правомерной получить компенсацию за захваченные активы, - сообщает пресс-служба ДТЭК.

По решению суда, россия обязана выплатить компенсацию в размере 267 миллионов долларов, которая включает в себя проценты и судебные издержки, на момент объявления решения. Проценты будут начисляться, пока вся сумма убытков не будет полностью выплачена.

Иск ДТЭК, в котором аргументировалось требование компенсации за потери, связанные с захватом активов в незаконно аннексированном Крыму, был подан в 2017 году.

Акционер компании ДТЭК Ринат Ахметов, приветствуя это решение, отметил необходимость держать россию под постоянным давлением через различные средства, включая санкции и юридическое давление. ДТЭК планирует немедленно инициировать процесс признания и исполнения решения на территории стран, где расположены активы россии.

До незаконной аннексии Крыма компания ДТЭК владела акциями энергораспределительной и энергоснабжающей компании "ДТЭК Крымэнерго". Однако, после аннексии, контроль над активами был отобран оккупационными властями России у законного владельца в 2014 году.

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