ДТЕК виграв суд в Гаазі проти росії щодо кримських активів

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі задовольнив позов компанії ДТЕК щодо втрат внаслідок анексії росією Криму.

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Міжнародний арбітражний суд в Гаазі виніс рішення щодо позову, поданого компанією ДТЕК, пов'язаного із збитками, завданими внаслідок анексії Криму російською федерацією. Судове рішення, оголошене останнього часу, визнало українську компанію правомірною отримати компенсацію за захоплені активи, – повідомляє пресслужба ДТЕК.

За рішенням суду, росія зобов'язана виплатити компенсацію в розмірі 267 мільйонів доларів, яка включає в себе проценти та судові витрати, на момент оголошення рішення. Проценти нараховуватимуться, поки всю суму збитків не буде повністю виплачено.

Позов ДТЕК, у якому аргументувалася вимога компенсації за втрати, пов'язані із захопленням активів в незаконно анексованому Криму, був поданий у 2017 році.

Акціонер компанії ДТЕК Рінат Ахметов, вітаючи це рішення, наголосив на необхідності тримати росію під постійним тиском через різні засоби, включаючи санкції та юридичний тиск. ДТЕК планує негайно ініціювати процес визнання та виконання рішення на території країн, де розташовані активи росії.

До незаконної анексії Криму компанія ДТЕК володіла акціями енергорозподільчої та енергопостачальної компанії «ДТЕК Крименерго». Проте, після анексії, контроль над активами був відібраний окупаційною владою росії у законного власника в 2014 році.

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