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  1. В Украине

В Киеве разоблачили сеть пунктов обмена валют с фальшивыми долларами

08:15, 17 ноября 2023
В Киеве прекращена противоправная деятельность пунктов обмена валют, в которых продавали фальшивые банкноты номиналом по 100 долларов США.
В Киеве разоблачили сеть пунктов обмена валют с фальшивыми долларами
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве ликвидировали сеть поддельных пунктов обмена валют, которые фиктивно действовали, занимаясь продажей фальшивых американских долларов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По предварительным данным следствия, злоумышленники на территории города организовали фиктивные пункты обмена валют, которые без разрешения функционировали, используя лицензии других компаний. Этот криминальный сценарий стал известен после обращения одного из пострадавших, которому пытались подбросить фальшивые деньги.

В ходе расследования правоохранители фиксировали факт продажи 1,5 тысячи поддельных банкнот американских долларов в одном из пунктов обмена валют. Эти фальшивые деньги были старого образца, номиналом по 100 долларов США каждая. Во время обысков также обнаружили еще один обменный пункт, где злоумышленники реализовали подобные фальшивые деньги. Во время обысков правоохранители изъяли наличные в иностранной и национальной валюте, а также технику на общую сумму более 2 миллионов гривен.

Сейчас продолжается расследование для установления всех лиц, причастных к этой незаконной деятельности.

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